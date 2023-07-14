Просьба от лже-мамы: в России мошенники начали воровать аккаунты в Telegram

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralf-Udo Thiele; 5-tv.ru

Схема старая, но жертвы находятся.

Желание помочь может стоить аккаунта в Telegram. О схеме кражи учетных записей новыми путями предупреждают «Известия».

Жертву добавляют в канал с обращением от лже-мамы, которая просит проголосовать за своего ребенка на конкурсе рисунков. Пользователю предлагают перейти по ссылке. Но в реальности человек попадает на сайт мошенников. На нем необходимо ввести номер телефона и код подтверждения. Именно эта информация и нужна преступникам для кражи аккаунта.

В целом, схема существует довольно давно, просто раньше распространялась через другие соцсети. Способ уберечься прост: не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите персональные данные на подозрительных сайтах.