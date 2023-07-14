Села Запорожской области оказались под ударом ВСУ, погиб ребенок

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Страны «коллективного Запада» передают ВСУ кассетные боеприпасы, Зеленский обещает не использовать их против гражданских. Но уже сейчас такие снаряды бьют по городам.

И без Пентагона на вооружении ВСУ хватает кассетных бомб. По предварительным данным следователей, именно такими боеприпасами советского производства обстреляли несколько сел Запорожской области.

В одном из них от разрывов снаряда погиб десятилетний мальчик. Последствия удара смертоносным оружием показал военкор «Известий» Роман Польшаков.