«Вглядывался в глаза каждого ребенка»: в Мариуполе появился мурал в честь детей Донбасса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vincenzo Nuzzolese; 5-tv.ru

Йорит Черулло изобразил на одном из домов девочку, которую однажды увидел по новостям. Она так сильно тронула сердце художника, что он решил поехать в Донбасс и заявить о своей позиции.

Уличный художник из Италии Йорит Черулло нарисовад мурал на доме в Мариуполе. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с изображением от итальянца.

На стене одного из домов он изобразил девочку Настю в белой водолазке и с косичками. В ее глазах — флаг Донецкой народной республики, а за спиной — падающие снаряды бомб НАТО.

Для картины понадобилось 180 баллончиков краски и шесть дней работы. По словам Черулло, он увидел эту девочку в одном из новостных сюжетов про детей Донбасса. Это настолько вдохновило художника, что он решил поехать туда и громко заявить о своей точке зрения.

«В тот момент, когда я смотрел репортаж о детях Донбасса и вглядывался в глаза каждого ребенка, внутри меня не было противоречий, даже вопреки новостям, которые каждый день льются на нас с экранов телевидения в Италии», — рассказал художник.

Он убежден, что страны НАТО и их оружие приносят разрушения и смерть в мирные города.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мариуполе состоялся праздник выпускников «Алые паруса».