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По словам премьер-министра, Украина полностью зависит от США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что конфликт на Украине завершится, как только этого захотят США. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth. По его словам, весь мир давно ждет ответа на этот вопрос.

«Конфликт на Украине закончится сразу, когда этого захотят США. Весь мир не понимает, почему они не желают этого, и ждет ответа», — говорит Орбан.

Также он добавил, что Украина уже давно потеряла суверенитет, у нее нет ни денег, ни военной промышленности. Именно поэтому все это она получает от США и Запада.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что произойдет с Украиной после проигрыша в конфликте.



