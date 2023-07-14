Власти Воронежской области сообщили о сбитых беспилотниках

Губернатор Гусев заявил, что силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу

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Очевидцы сообщали, о взрывах в небе над городом.

Средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Воронежу три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал он.

Прежде воронежцы сообщили о том, что в небе над городом прогремел взрыв. Сообщается, что, согласно предварительной информации, в воздухе сработала система противовоздушной обороны.

«Жертв, пострадавших, разрушений нет», — отметил губернатор.

8 июля Гусев сообщил, что системы ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Он также подчеркивал, что в результате инцидента нет пострадавших или разрушений.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2023 года. Тогда российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

К сожалению, попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную помощь.

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Ранее 5-tv.ru писал, что российские дроны назвали «смертоносными» для ВСУ.