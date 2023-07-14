Японская компания Isuzu Motors решила уйти с российского рынка
Kyodo: японская Isuzu Motors покидает российский рынок
Фото: Zuma / ТАСС
Организация передаст сборочный завод российскому производителю «Соллерс».
Японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors полностью покидает российский рынок, сообщает агентство Kyodo.
Компания передаст акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому производителю «Соллерс».
По словам источника, работа предприятия была остановлена еще в марте 2022 года, но концерн продолжал выплачивать зарплату сотрудникам.
Решение об уходе с российского рынка связано с обострением конфликта на Украине, а также с нарушением логистики в поставках деталей и узлов.
Завод Isuzu Motors в Ульяновской области выпускал продукцию с 2008 года. В 2021-м он произвел 3,7 тысячи грузовиков. Компания планировала увеличить выпуск тяжелых транспортных средств в России до пяти тысяч в год.
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