Водные гонки: чемпионат России по парусному спорту стартовал в Петербурге

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За звание лучших борются 86 участников из разных регионов страны.

В Петербурге стартовал чемпионат страны по парусному спорту. Десятки яхтсменов пройдут 12 гонок за четыре дня. При условии, что погода позволит. Пока — позволяет. Поэтому на старт вышел и наш корреспондент — Максим Облендер.

Ветер около 12 километров в час и яркое солнце. Такое, что загар моментально липнет. Волны переливаются и искрятся на солнце, словно игристое в бокале.

Регата чемпионата России — зрелище не похожее на другие виды спорта. Яхты при всем желании не выстроить ровно на стартовой черте. Лодки то и дело снуют друг перед другом. Кто раньше и хитрее поймает ветер, «увидит» его, как говорят яхтсмены, у того больше шансов на победу.

«Погода меняется и будет меняться каждый день регаты примерно одинаково. С утра ветер самый слабый, к обеду усиливается, а вечерние состязания самые быстрые и от этого самые зрелищные. Всего по регламенту участники регаты должны пройти 12 гонок за четыре дня, но тут тоже все зависит от погоды. Если ветер более 24 метров секунду, одну из гонок могут отменить или перенести», — рассказывает журналист.

Все этапы идут в итоговый зачет, где победит лишь один экипаж. А всего в гонке заявлены 26 команд, 86 участников из шести регионов. Лучшие из лучших.

«Спортсмены весь год готовятся, какие-то хитрые настройки, подбирают специально экипаж под вес. Смотрят прогноз погоды. Потому что каждый хочет выиграть эти соревнования. Потому что на этих соревнованиях около десяти чемпионов мира собрались, есть участники олимпийских игр», — рассказывает тренер по парусному спорту школы олимпийского резерва Владимир Крутских.

Специальные гости — команда из Белоруссии, ловить их приходится буквально на ходу.

«Отличные гонки, отличная погода, нам все нравится», — рассказывает участник регаты из Минска Павел Переверзев.

Экипаж каждого судна — три-четыре человека, их общий вес не может превышать 270 килограммов. Яхты такого класса одни из самых быстрых. Секрет скорости — паруса из карбона. Комплект таких стоит более полумиллиона рублей. К чемпионату России экипажи их специально обновляют, чтобы нестись по волнам.

«Когда яхты проходят через ворота и начинает идти по ветру, происходит постановка третьего паруса. Он называется геннакер. Благодаря ему яхта может развивать скорость до 40 километров в час. Кажется, не так много, но на воде скорость ощущается совсем иначе», — рассказывает журналист.

И в этом бешеном ритме, надо умудриться вписаться в повороты, не задеть соперника — иначе могут дисквалифицировать. Немудрено, говорят яхтсмены, ведь регаты придумали английские джентльмены. Но на судне, вопреки известной поговорке, встречаются и девушки.

«На закаты ходим смотреть, очень красивые закаты в этом году в Петербурге, гуляем, гоняемся вечером тоже», — рассказывает участница регаты из Москвы Ольга Орешникова.

Яхтсменов называют одними из самых суеверных в мире спорта. Если гонки первого дня прошли успешно, следующий день надо стараться повторить. Даже в мелочах вроде времени подъема, чашки кофе. Чтобы утром снова «увидеть» и поймать ветер, направив нос яхты навстречу балтийским волнам.