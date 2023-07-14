А кто будет следить и исполнять? В чем проблема закона о самовыгуле домашних животных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Verena Scholze; 5-tv.ru

Гулять с питомцами можно только в специально отведенных для этого местах. За нарушение правил предусмотрен штраф.

Нерадивых собачников будут наказывать рублем — причем разницы в породе нет никакой. В России приняли закон, запрещающий самовыгул всех домашних животных. Даже просто отпустить с поводка любимого джека-рассела или пекинеса вне специально отведенного для этого места теперь нельзя.

Жесткий закон, уверены его авторы, должен защитить и людей, и животных. Как именно — разобрался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров. Все подробности — в его репортаже.

На этих любительских кадрах видно, что без намордника и поводка по двору разгуливает алабай. Минутами ранее он буквально вцепился в случайную прохожую.

Питомцу Вероники нет еще и года. Тоже повстречался с алабаем. Щенок чудом остался жив.

«На самом деле зрелище страшное. Алабай — это крупная собака, которая весит больше 50 килограмм», — говорит Вероника.

Чтобы усмирить пса, пришлось вызывать наряд Росгвардии. Хозяйка животного уверяет — алабай вырвался с поводка.

«Они могут говорить, убежал, не убежал. Не имеет значение. Хозяева не обеспечили безопасность. По сути, алабай — это оружие», — утверждает зооволонтер Артем Зайцев.

Вот 12 пород собак, признанных потенциально опасными, но алабая в нем нет, так же как и нет многих других крупных пород. От зубов и когтей должны защитить новые поправки в законе. А именно запрет на самовыгул.

Самовыгулом считается любое передвижение животного, которое не контролируется его хозяином. Поэтому отпускать собаку с поводка можно на специально оборудованных площадках, чтобы вас питомец точно ни на кого не набросился.

Запрет на самовыгул распространяется на всех домашних животных. Это значит, что владельцам кошек теперь обязательно нужен поводок.

«Если она потеряется, будет ходить по коридорам, и хорошо, если просто по коридорам. А если она будет переносчиком инфекции? А если с ней будут иметь контакт несовершеннолетние дети?» — задается вопросом юрист Владимир Комсолев.

Но кто и как будет следить за соблюдением этого закон — вопрос.

«Я не представляют какую-нибудь глухую деревню в Амурской области, где кошка гуляет сама по себе. И вот здесь нужно ввести нормы, которые диктует наше законодательство. Но как они будут выполняться, хоть убейте, не понимаю», — говорит журналист и кинолог Григорий Манев.

Кадры, как рогатые обосновались на улицах Москвы, уже стали вирусными. Животные чувствуют себя уверенно и даже хулиганят.

Хозяин на окраине Москвы устроил настоящую ферму: у него 15 голов скота, которых он выпускает пастись на городские улицы. При виде камеры владелец дома быстро скрылся, зато соседи рассказали об этом ранчо.

«Это уже фермерское хозяйство, хотя он (хозяин) говорит, что молоко для него. Но мы знаем, что он продает молоко», — рассказала соседка незаконного фермера.

За прогулки козочек мужчине полагается штраф — до 30 тысяч рублей. Теперь по закону домашнему животному без хозяина запрещено появляться на проезжей части, в лифте, на детских площадках, да и просто во дворе дома. В противном случае животное отправят в приют, откуда владелец может забрать питомца, заплатив штраф.

«Вопрос, как это будет применяться. Чтобы не пострадали добросовестные владельцы, которые потеряли питомцев и ищут их, размещают объявления. В итоге вместо того, чтобы найти питомца, они заплатят штраф», — заявляет руководитель департамента спорта и дрессировки российской кинологической федерации Инна Баранова.

Этот пробел может заполнить чипирование. Еще одно существенное изменение в законе об обращении с животными — пойманных без хозяина животных нельзя усыплять, их обязаны поместить в приюты зооволонтеры.