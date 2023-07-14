Подросток ударил ножом в живот сверстника и сбежал из спецшколы в Приморье

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Воспитанник учреждения находился в бегах недолго — он уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Воспитанник спецшколы в Уссурийске нанес ножевые ранения сверстнику, после чего сбежал с территории учреждения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля. По данным следствия, между воспитанниками спецшколы произошел конфликт. В перепалке участвовали пятеро. В ходе ссоры 16-летний подросток нанес ножевое ранение в живот другому. После этого он вместе с остальными скрылся. В бегах находиться долго не пришлось, правоохранители его уже задержали. Местонахождение остальных тоже установлено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также будет дана правовая оценка действиям (или все-таки бездействию) сотрудникам спецшколы.

При этом по информации УМВД Уссурийска, пострадали двое подростков 15 и 16 лет.

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