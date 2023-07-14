К появлению первенца готова: беременная Линдси Лохан показала детскую комнату

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Актриса показала свежий снимок с заметно округлившимся животом.

Голливудская актриса Линдси Лохан, которая в ближайшие месяцы впервые станет мамой, вовсю готовится к появлению на свет малыша. В социальной сети она опубликовала свежий снимок с заметно округлившимся животом и показала, как обустроила детскую комнату.

Облачившись в белое платье, она позировала на фоне обоев с парусником. В кадр также попала детская кроватка. Стиль комнаты знаменитость выбрала морской. При этом кого именно она ожидает, до сих пор неизвестно. Однако из-за цвета детской комнаты можно предположить, что все же мальчика.

К слову, о беременности она сообщила в марте. Знаменитость выложила снимок одежды новорожденного, на котором было написано «Скоро». Отцом ребенка станет миллиардер из Дубая Бадер Шаммас. За него она вышла замуж летом прошлого года. О грядущей свадьбе никто не знал, о радостном событии она рассказала уже по факту.

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