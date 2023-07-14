Празднование Дня города в Москве пройдет 9 и 10 сентября

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В этом году столица отметит 876-летие.

Празднование Дня города в Москве в этом году состоится 9 и 10 сентября. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«В соответствии с законом города Москвы от 22 сентября 2004 года № 56 „О праздновании и памятных датах города Москвы“ объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования», — отмечено в документе.

В этом году столица отметит 876-летие.

К слову, в прошлом году празднование Дня города в Москве проходило с 9 по 11 сентября включительно. Тогда была организована масштабная программа. Всего состоялось 420 мероприятий на разных площадках. Самые масштабные — в центре города. Гостей ожидали праздничные концерты, многочисленные мастер-классы, экскурсии, викторины, лекции, выставки, гастрономические шоу, кинопоказы под открытым небом и спортивные игры.

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