«Подливает сыворотку старения»: Тодоренко пожаловалась на возрастные изменения

Тодоренко пожаловалась на возрастные изменения после 30 лет

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущей всего 33 года, но она уже стала замечать перемены во внешности.

Телеведущая Регина Тодоренко хоть и ведет активный образ жизни, успевая и работать, и воспитывать двоих детей, но все призналась — и ее возрастные изменения коснулись. 33-летняя знаменитость в социальной сети пожаловалась на первые признаки старения, появившиеся на лице.

«Волосы, ногти, как будто после 30 лет кто-то тебе подливает сыворотку старения в чай. Если честно, я заморочилась. Мне не нравится качество кожи, морщины, сухость», — поделилась знаменитость.

Прибегать к пластической хирургии или уколам красоты Тодоренко пока не желает. Фото: Instagram* / reginatodorenko

Однако обращаться к услугам пластических хирургов или прибегать к модным сейчас уколам красоты она категорически не хочет. Пока она намерена и дальше поддерживать молодость самостоятельно, прибегая к глубокому очищению лица, маскам, патчам, массажу и правильно подобранной косметики.

«Жить я хочу долго и выглядеть свежо», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знакомство с Региной Тодоренко изменило Влада Топалова.

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