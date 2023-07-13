ФАС выдала предостережение после заявлений о росте цен на авиабилеты

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Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость перелетов может в будущем увеличиться.

Совладелец столичного аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил о том, что цена авиабилетов на внутренних направлениях может вырасти на 15-20 процентов, а на международных и вовсе на 40. ФАС (Федеральная антимонопольная служба) заинтересовались этими словами. В ведомстве указали, что такие заявления могут спровоцировать увеличение цен на авиаперелеты.

ФАС выдали предостережение Ванцеву «в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты». Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Подобные заявления могут быть восприняты компаниями как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменились цены на авиабилеты в России.