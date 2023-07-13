Путин пожелал участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске» творческих успехов

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

В этом году программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной.

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» с его очередным открытием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что форум вот уже на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран, а также вносит вклад в укрепление духовных связей между славянскими народами.

«„Славянский базар» славится добрыми творческими традициями, атмосферой дружбы и созидания, в полной мере воплощая в жизнь свой девиз — «Через искусство к миру и взаимопониманию“», — указал Путин.

Глава государства отметил, что в этом году программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной.

«Хотел бы от души поблагодарить устроителей „Славянского базара“ за проделанную ими организационную работу, пожелать всем участникам фестиваля вдохновения и творческих успехов, а его гостям — незабываемых впечатлений», — добавил президент.

Фестиваль будет проходить в Витебске по 17 июля. Центральным событием станет конкурс эстрадной песни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зрители состоявшегося в Самарской области Грушинского фестиваля хором спели песню о победе.