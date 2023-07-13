Следствие попросило суд арестовать замглавы Минцифры Паршина за получение взятки

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Государственному деятелю может грозить до 15 лет лишения свободы.

Следствие направило в столичный Басманный суд ходатайство об аресте заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Стало известно, что он стал фигурантом дела о коррупции.

«Судом зарегистрировано ходатайство следствия», — рассказали агентства РИА Новости в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения ходатайства на данный момент неизвестна.

Паршин подозревается в получении взятки в особо крупном размере. За выполнения действий такого характера должностным лицом предусмотрено наказание в виде заключения под стражу сроком от восьми до 15 лет.

О задержании паршина стало известно днем 13 июля. В Минцифры прокомментировали ситуацию и отметили, что со стороны ведомства оказывается содействие правоохранительным органам.

Ранее 5-tv.ru писал, что замглавы Минобрнауки Бурятии арестовали за езду в наркотическом опьянении.