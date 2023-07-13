Номофобия: чем опасна зависимость от гаджетов и как от нее избавиться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; 5-tv.ru

Знать меру нужно во всем, однако не у всех это получается. Как меньше фокусировать свое внимание на смартфоне?

Гаджеты сильно помогают людям в повседневной жизни. Но бывает и обратный эффект. Некоторые становятся зависимыми от смартфонов, что влечет за собой неприятные последствия. 5-tv.ru рассказал, какие именно.

Когда человек полностью погружен в свой телефон, планшет или компьютер, он перестает обращать внимание на реальность. А это уже тревожный звонок. Зависимость от гаджетов называют номофобией. Этот недуг относят к нехимическим зависимостям, таким как трудоголизм и шопоголизм.

Очень часто номофобия может быть симптомом других состояний — тревожных или панических. Зависимость от гаджетов может возникнуть в результате социофобии, страха одиночества или боязни остаться без связи.

О чрезмерной тяге к гаджетам могут говорить:

Тревога и беспокойство при отсутствии доступа к электронным устройствам;

Частая проверка уведомлений, соцсетей и почты;

Тахикардия, обильное потоотделение, тремор конечностей и дезориентация.

Как перестать зависеть от гаджетов?

На время можно отказаться от использования смартфона и оставить для связи телефон с ограниченным набором функций. Также можно удалить неиспользуемые и лишние приложения, отключить уведомления в программах, которые не используются для необходимых задач.

За несколько часов до сна следует отложить телефон в сторону, а в ежедневную рутину ввести релаксационные практики. Попробуйте чаще встречаться и общаться с людьми вживую. Также не лишним будет найти альтернативные увлечения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что раскрыты способы избавления от интернет-зависимости.