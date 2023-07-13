Путин: с начала контрнаступления ВСУ уничтожено 311 танков, в том числе Leopard

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Российский лидер ранее отмечал, что западная техника на украинском театре боевых действий «горит за милую душу».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сначала анонсированного контрнаступления ВСУ противник потерял 311 танков. Об этом глава государств рассказал в рамках общения с журналистами на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

По его словам, украинские нацисты теряют много тяжелой техники, значительное число из которой составляют поставленные западом единицы. Таким образом, всего за несколько недель ВС РФ ликвидировали 311 танков из арсенала украинской армии, в частности было уничтожено много немецких Leopard.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.