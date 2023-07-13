Журналист Херш: глава ЦРУ может стоять за организацией подрыва «Северных потоков»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

В деле продолжают появляться новые подробности.

Новая статья американского журналиста Сеймура Херша проливает свет на инциденты с «Северными потоками». В публикации лауреат Пулитцеровской премии называет конкретное имя. Руководил операцией по подрыву «Северных потоков», по мнению Херша, глава ЦРУ — Уильям Бернс.

«Бернс завоевал уважение круга офицеров и агентов ЦРУ за то, что в течение девяти месяцев он тщательно контролировал планирование и проведение секретной операции по уничтожению трубопроводов Nord Stгeam, идущих из России в Германию, одобренной Байденом. Он был связующим звеном между группой разведки, работавшей в Норвегии, и Овальным кабинетом», — говорится в материале журналиста.

Бернс — дипломат со стажем. Причем, во времена Буша — младшего он работал послом в России. Был заместителем госсекретаря при Обаме. Согласно данным журналиста — Бернс, также, известен своими высказываниями о том, что расширение НАТО на Восток неизбежно приведет к конфронтации с Россией.

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Что касается внутренних проблем — в статье также говорится о том, что прямо сейчас Байден всерьез обеспокоен предстоящими выборами и паническим настроением в рядах демократической партии.