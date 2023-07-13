В Китае заявили о готовности помочь России в противодействии иноагентам

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов находится в КНР с первым рабочим визитом. Каким еще опытом будут обмениваться страны?

Пекин заявил о готовности помогать Москве в противодействии иноагентам и неправительственным организациям. Об этом заявил министр общественной безопасности Китая на переговорах с Генеральным прокурором России. Игорь Краснов находится в КНР с первым официальным визитом. У него уже состоялся ряд встреч с представителями надзорных ведомств, в том числе с заместителем руководителя Государственного контрольного комитета.

Генпрокурор отметил, что обе страны должны обмениваться самыми лучшими практиками в борьбе с коррупцией. А во время общения с министром юстиции речь зашла о возможности сотрудничества в научно-образовательной сфере. Стороны договорились приглашать сотрудников на практику в ведомства.