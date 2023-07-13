В Госдуме приняли законы о правилах выгула котов и собак

Фото: www.globallookpress.com / Maike Müller

Теперь кошки должны находится обязательно на поводке во время прогулок.

В Государственной думе приняли новый закон о безнадзорных животных. Туда входить запрет самовыгула собак и кошек. Об этом сообщили на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», — написали в сообщении.

Теперь домашние собаки и коты не могут гулять без поводка по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. Но, как правило почти в каждом районе есть место для выгула животных. На специализированной территории, как раз и можно снять с шерстяного друга поводок.

Также регионы получат право самостоятельно принимать законодательные акты, которые определят порядок обращения с безнадзорными животными.

Документ направят на утверждение в Совет Федерации, а после этого к президенту России Владимиру Путину.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Известиями» отметил, что подобный закон направлен в первую очередь на защиту животных.

«Отпустить собаку одну погулять — это равносильно тому, что вы отправите своего малолетнего ребенка на прогулку по городу в одиночестве. Допуская самовыгул, вы обрекаете животное на всевозможные опасности», — объяснил он.

Опасность может грозить и людям, так как напуганное животное способно напасть на того, кто покажется угрозой. Кинолог подчеркнул, что только хозяин несет ответственность за жизнь своего питомца и окружающих его людей и животных. А самовыгул — это прямое нарушение обязанностей и пренебрежение ответственности за своего питомца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минстрой возьмется за создание собачьих площадок.