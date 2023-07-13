Внешний долг России обновил минимум с конца 2006 года

ЦБ РФ сообщил о снижении внешнего долга России на 33 миллиарда долларов с начала года

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Важную роль здесь сыграло уменьшение задолженности госорганов.

Размер внешнего долга России сократился с начала 2023 года и оценивается в 347,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает Центробанк.

Кроме того, оказалось, что это был самый низкий показатель с 2006 года.

«В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций», — говорится в сообщении.

Также в ЦБ отметили, что важную роль здесь сыграло уменьшение задолженности госорганов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.

Напомним, что внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов. Глава государства Владимир Путин не раз утверждал, что Россия стойко выдержала санкционный экономический удар и продолжает двигаться вперед, искать новые решения.

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