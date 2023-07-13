Самолет Cessna совершил жесткую посадку при развлекательном полете под Новосибирском

Фото: Telegram / ГУ МЧС России по Новосибирской области / mchs54

Пилотом оказалась девушка — она получила травмы. Какие еще есть подробности?

Легкомоторным самолетом Cessna 172, совершившим жесткую посадку в лесополосе Новосибирской области, управляла девушка. Борт выполнял развлекательный полет, сообщает источник 5-tv.ru.

Предварительной причиной случившегося мог стать отказ двигателя. В результате борт приземлился на дерево, пилот-девушка получила травмы — у нее разбито лицо. Пострадали также еще два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта «Северный» в Новосибирской области.