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Актер уже неоднократно сталкивался с проблемами с сердцем, но каждый раз выходил победителем в борьбе с недугом.

Актер Иван Краско перенес четвертый инсульт. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. В настоящий момент артист перенес операцию и находится под наблюдением врачей.

Знаменитый актер ранее перенес уже три подобных случая. Впервые Краско был госпитализирован с микроинсультом в августе 2021 года. В конце 2022 года Краско также был доставлен в больницу с подозрением на гипертонический криз, но несмотря на рекомендации врачей, он сбежал из медучреждения ради работы в театре. В последний раз актера отправили в больницу с проблемами с сердцем в январе 2023-го.

«Отказала левая часть тела»: что известно о состоянии Ивана Краско

Актера Ивана Краско экстренно увезли в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга днем 12 июня. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитый артист попал в один из профильных кардиологических центров Северной столицы. По предварительным данным, медики диагностировали у актера проблемы с сердцем, вызванные неблагоприятными последствиями инсульта. Краско в настоящий момент находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.