Дана Борисова посоветовала МакSим самоизолироваться: «Жесткое выздоровление»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая считает, что артистке нужно сомоизолироваться на время лечения.

Певица МакSим публично призналась в том, что она находится в алкогольной зависимости. Телеведущая Дана Борисова тоже имела пристрастие к алкоголю, но смогла побороть пагубную привычку.

По мнению телеведущей, именно публичное признание является первым и серьезным шагом в борьбе с алкоголизмом. Она уверена, что исполнительнице сможет помочь программа «12 шагов», благодаря которой Борисова смогла победить зависимость. Об этом женщина рассказала изданию NEWS.ru.

«Она (программа. — Прим.ред.) заключается в том, чтобы принять и признать свою проблему, препоручить себя высшей силе. Может эти слова стандартные, но они очень важны», — отметила телеведущая.

Телеведущая отметила, чтобы справиться с этой проблемой, также важна поддержка близких, в первую очередь родителей. Дана Борисова посоветовала артистке самоизолироваться на время лечения.

«Когда я выздоравливала, ко мне никого не пускали семь месяцев, и я считаю, что такое жесткое выздоровление с полной изоляцией повлияло на меня намного больше. В любом случае МакSим большая молодец», — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица МакSим лечится от алкоголизма в клинике.