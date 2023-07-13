Настя Ивлеева резко высказалась в адрес Иды Галич: «Меня это раздражает»

Фото: Instagram* / galichida

Две знаменитости некогда были не разлей вода. Теперь от их дружбы остались лишь воспоминания.

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила вновь поворошить прошлое и высказалась по поводу бывшей лучшей подруги Иды Галич. В своем шоу блогер честно призналась, что Ида ее бесит, потому что жалуется на усталость от блогерства и медийной жизни.

«На тебя подписаны люди не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов. Люди, которые работают на других работах, более затратных по времени и силам», — возмутилась Ивлеева.

Она отметила, что некоторые люди, к примеру, стоят на заводе у станка.

«Или люди из регионов должны сказать: „Держись, Идончик. Ты сегодня два полмиллиона заработала“. Меня это раздражает», — заявила Ивлеева.

До беременности Иды Галич девушки были не разлей вода — снимали видео для подписчиков, отдыхали и в целом здорово проводили время вместе. Но потом между ними будто пробежала черная кошка.

Звезды выяснили отношения в формате шоу, где каждая озвучила свою версию произошедшего конфликта. Ивлеева призналась, что была не готова к беременности подруги. По ее словам, материнство сильно изменило взгляды Галич на жизнь. Ида, в свою очередь, высказала обиду за то, что подруга не сдержала слова быть рядом при любых обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич обвинила Ивлееву в воровстве контента.

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