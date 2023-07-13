Суд подтвердил приговор подельникам убийцы Дугиной

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До этого оба фигуранта дела частично признали свою вину.

Появилась новая информация по делу подельников убийцы российского политолога Дарьи Дугиной. Тульский областной суд признал законным их приговор, сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

«Пролетарский районный суд Тулы назначил Андрею Кузнецову и Александру Сучкову получили по три с половиной года колонии общего режима», — говорится в сообщении.

До этого оба фигуранта дела частично признали свою вину. Известно, что Сучков и Кузнецов подделали свидетельство о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дугиной смогли покинуть Россию.

Журналистку Дарью Дугину убили 20 августа прошлого года по дороге в Москву из деревни Захарово, подорвав автомобиль Toyota Land Cruiser, которым она управляла. Вскоре ФСБ РФ раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая действовала в интересах украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Туле прошло судебное заседание по делу о гибели Дугиной.