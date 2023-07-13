«Три секунды»: как Байден принял решение о вступлении Финляндии в НАТО

Байден: решение о вступлении Финляндии в НАТО приняли за три секунды

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Как американцы оценивают свое сотрудничество с финами?

Президент США Джо Байден признался, что принял решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс за три секунды. Об этом пишет Iltalehti.

Во время своей встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте американский лидер добавил, что благодарен стране за большую поддержку. Также Байден вспомнил, как Ниинисте во время своего визита в Вашингтон спросил, поддержат ли США членство Финляндии в НАТО.

«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать «да», — добавил Байден.

Также он напомнил о важности сотрудничества между Финляндией и США, в том числе в сфере политики безопасности и добавил, что НАТО никогда не была сильнее.

Финляндия в настоящее время является членом Организации Североатлантического договора. Вступление государства в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года

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