Побег от маньяка: мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области

Мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области, но им удалось сбежать

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Удалось ли подросткам сбежать от злоумышленника?

Мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области и пытался увезти в неизвестном направлении. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Все случилось 12 июля днем. Мужчина в районе Малое Козино Балахнинского муниципального округа под угрозой расправы ножом заставил двух подростков сесть в его автомобиль. Но его великий план провалился, так как автомобиль не смог проехать по бездорожью и застрял на полпути.

«Остановившись, злоумышленник связал потерпевших и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Мужчина похитил двух подростков в Нижегородской области. Фото: Telegram / Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области / sledcom_nn

Пока мужчина пытался разобраться с проблемой подростки смогли выбраться из машины и убежать. После чего ребята сразу обратились за помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как неизвестный пытался похитить малышку с детской площадки в Краснодаре.