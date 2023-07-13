ВСУ признали, что уже получили кассетные боеприпасы из США

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При этом якобы киевский режим пока не использовал данное оружие.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже получили из США кассетные боеприпасы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

По его словам, сейчас власти будут определяться с участками, где могут быть использованы данные боеприпасы.

«Мы только что их получили, но они могут радикально изменить ситуацию», — сказал Тарнавский.

Он также добавил, что ВСУ пока не использовали данное оружие, несмотря на то, что ходили слухи об обстреле кассетными боеприпасами города Токмак со стороны Украины.

До этого Вашингтон сообщил о намерении поставить ВСУ кассетные боеприпасы, хотя они запрещены международной конвенцией. Ее ратифицировали 123 страны. Украина и США не входят в их число.

Более того, в России неоднократно предупреждали, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский пообещал применять кассетные боеприпасы только по военным целям.