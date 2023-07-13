Стала известна причина смерти Ларисы Маршаловой

Фото: Кадр из сериала «Колдовское озеро», 2018 г.

Похороны назначены на 14 июля.

Белорусская актриса Лариса Маршалова скончалась в возрасте 44 лет от внезапной остановки сердца, сообщает издание KP.RU.

По словам близких, ничего не предвещало беды. Женщина собиралась на работу, но у нее неожиданно случился приступ. Точную причину смерти покажет вскрытие.

По словам близких артистки, она не жаловалась на свое здоровье, единственное, что ее беспокоило — это состояние матери.

Похороны назначены на 14 июля, в первой половине дня с актрисой можно будет проститься в Театре-студии киноактера, в котором она служила больше 20 лет.

Начинала свой театральный путь артистка с маленьких ролей, но со временем стала получать главные роли в таких спектаклях, как «Анна Снегина», «Как выходят в люди, или «На всякого мудреца довольно простоты», «Механический человек» и других.

Дебют на экране произошел в 2000 году. Она сыграла эпизодическую роль в российско-белорусском фильме «Битва пяти воинств». Известность пришла к ней после ролей в сериалах «Каменская» и «Псевдоним „Албанец“».

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