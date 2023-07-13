Тела еще двоих человек обнаружили в подтопленном Туапсе

Фото: © РИА Новости / Олег Смеречинский

Таким образом, количество погибших в результате разгула стихии увеличилось до четырех.

В подтопленном Туапсинском районе обнаружили тела еще двоих погибших. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что были обнаружены тела мужчин, личность одного не установлена. При этом вторым оказался 58-летний житель региона, который был найден мертвым в своей машине. Таким образом, количество погибших в результате разгула стихии увеличилось до четырех.

Между тем еще продолжаются поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка.

В минувшую ночь сильный ливень смыл один из частных домов в поселке Тюменский в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В тот момент в доме находились трое: 23 и 19-летние девушки, а также 15-летний подросток. Потоком воды смыло в море и машину местного жителя, он находился внутри салона авто в этот момент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры с места, где жилой дом с семьей и детьми унесло в море в Туапсе.