«Североатлантическая организация бандитов»: в Китае предложили переименовать НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

Это было бы органично на фоне действий США по разжиганию региональных конфликтов и манипуляций своими союзниками.

По итогам состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО Альянс должен быть переименован в «Североатлантическую организацию бандитов». Об этом пишет китайская газета Global Times.

В материале уточняется, что действия военного блока, в частности его страны — участницы США разжигают региональные конфликты. Кроме того, Штаты манипулируют остальными союзниками, а сами стараются наблюдать за всем издалека.

«Блок под предводительством США часто использует термин „международная организация“, чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка <…>. Уместно переименовать НАТО в „Североатлантическую организацию бандитов"», — написано в статье.

Авторы обратили внимание на то, что отношения НАТО и Китая накаляются. Кроме того, усиление сотрудничества Альянса с Японией доказывает планы клуба по сдерживанию КНР.

Отмечается, что Вашингтон под видом НАТО пытается оправдать свое военное присутствие. Однако в Азиатско-Тихоокеанском регионе не собираются поддаваться влиянию военного блока. Страны АТР уже выработали формулу обеспечения национальной стабильности и безопасности, отличающуюся от той, которую пропагандирует Брюссель.

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