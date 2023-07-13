«Он просто убивал моего сына»: в центре Москвы зверски избили сына известного телеведущего

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По прогнозам медиков, реабилитация может занять до полугода.

В центре Москвы избили 23-летнего сына телеведущего Кирилла Эйхфуса — Марка. Как пишет ИА «Регнум», инцидент произошел на улице Петровка, когда Эйхфус-младший переходил дорогу

Одному из водителей на пешеходном переходе не понравилось, что он идет слишком медленно. Между людьми завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в настоящую бойню.

Водитель автомобиля вышел на дорогу и начал избивать Эйхфуса по всему телу, после чего несколько раз ударил головой об асфальт.

Отец пострадавшего Марка сразу заявил, что нападавший будто хотел довести все до убийства.

«Он просто убивал моего сына, он бил его головой об асфальт, о бордюр, душил его и так далее. У него как будто была цель его убить. Я даже не знаю, из-за чего это произошло», — прокомментировал ведущий.

До этого все же не дошло, но Марк получил очень серьезные травмы.

«Сейчас Марк находится в больнице, ему провели операцию. Медики говорят, что реабилитация может занять до полугода. Он пока не может ходить», — рассказал Кирилл Эйхфус.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчине сломали ребра среди могил в Ленобласти.