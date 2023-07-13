«Собиралась утром на работу»: появились новые подробности смерти Маршаловой

Актриса Лариса Маршалова скончалась в возрасте 44 лет от внезапной остановки сердца

Фото: Кадр из к/ф «Несколько шагов до любви», реж. Эдуард Пальмов, 2018 г.

Женщина скончалась в возрасте 44 лет. Похороны назначены на 14 июля.

О внезапной смерти актрисы Театра-студии киноактера Ларисы Маршаловой стало известно 13 июля. Женщина ушла из жизни в возрасте 44 лет. По словам близких, у женщины внезапно остановилось сердце, сообщает издание KP.RU.

Однако точную причину смерти покажет вскрытие.

Наиболее известной зрителям она стала благодаря сериалам «Каменская» и «Псевдоним „Албанец“». Половину своей короткой, но яркой жизни, она отдала театру и кино.

Коллеги по творческому цеху в шоке от случившегося, ведь ничто не предвещало беды. Единственное, на что жаловалась актриса — у нее болела мать. На свое здоровье женщина не сетовала.

По словам коллег, она обладала прекрасным чувством юмора, которое хорошо проявлялось на сцене.

Похороны назначены на 14 июля, в первой половине дня можно будет проститься с актрисой в Театре-студии киноактера, в котором она служила с 2001 года.

Начинала свой путь артистка, как водится, с маленьких ролей. Но со временем Маршалова сыграла главных персонажей в таких спектаклях, как «Анна Снегина», «Как выходят в люди, или «На всякого мудреца довольно простоты», «Механический человек» и других.

Дебют Маршаловой на экране состоялся в 2000 году. Она сыграла эпизодическую роль в российско-белорусском фильме «Битва пяти воинств».

У Ларисы Маршаловой остался сын Владислав.

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