Природа влечения: что влияет на выбор полового партнера

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Из-за чего сознание может принять или оттолкнуть потенциального избранника?

Научные исследования давно доказали, что мозг управляет нашим поведением, мыслями, эмоциями и сексуальными интересами. Но откуда именно берут начало интимные влечения? Как мозг выбирает того человека, который заставляет сердце биться чаще? Нейропсихолог Наталья Комоза рассказала порталу «Страсти», с чего начинается возбуждение.

Специалист объяснила, что мозг анализирует сигналы, которые поступают от другого человека, и решает, как на них отреагировать. Исходя из этого, организм начинает вырабатывать гормоны, которые либо притягивают нас к избраннику, либо же наоборот — отталкивают от него.

Сознание обрабатывает множество факторов, которые связанны с положительными эмоциями, а они, в свое очередь, приносят удовольствие от общения с кем-то. Мимика, жесты, черты лица, физическая форма, голос — все это может вызывать притяжение к определенному человеку.

Если один из этих факторов в прошлом был связан с приятными ощущениями, то мозг положительно реагирует, если вновь испытает те же эмоции. Например, если вы нашли сходство в улыбке избранника с маминой.

Однако самую важную роль в сексуальном влечении играет химия, а именно феромоны. Они определяют нашу привлекательность для противоположного пола. Именно наличие этих соединений влияет на то, будут ли мужчины без ума от женщины, и наоборот.

Мы не можем искусственно влиять на этот фактор: ни какие-либо утверждения или трюки не заставят организм производить нужные соединения. Этот процесс контролируется мозгом.

Однако бывает и другое. Например, мозг просто блокирует выработку гормонов.

«Если по каким-то причинам он хочет, чтобы у вас не было личной жизни, то самый простой для него вариант — это понизить или полностью заблокировать выработку гормонов и сделать вас невидимой для противоположного пола», — пояснила психолог.

Зачем это нужно нашему мозгу?

Если предыдущий роман наложил неприятный отпечаток, то мозг будет стараться избавить человека от источника стресса. Например, он может блокировать выработку феромонов.

Но восстановить внутренний механизм привлекательности для противоположного пола возможно. Сделать это можно с помощью нейрокоррекций. Она позволяет не только избавиться от стресса, связанного с отношениями, но и влиять на функционирование сознания.

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