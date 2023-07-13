Кому нужнее? Зеленский и Рютте поспорили из-за чашки кофе

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

Так кому же достался заветный напиток?

Видео раздела чашки кофе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте набирает обороты и становится все более популярным. Оно быстро разошлось по интернету.

На прошедшем саммите НАТО Зеленский и Рютте сели за стол переговоров и премьер-министр Нидерландов попросил принести ему кофе, на что глава Украины тут же предложил взять его порцию.

«Нет-нет. Вы воюете, это ваш кофе. Вам это нужно», — заявил Рютте и отодвинул чашку обратно Зеленскому.

Однако украинскому президенту этого мало и он предложил вообще выпить его порцию кофе пополам.

Кстати, оказалось, что в кулуарах саммита НАТО многие очень негативно восприняли упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес Альянса. По мнению экспертов, поступки Зеленского сильно провоцируют «трещины» и создают еще больше преград для перспектив страны. Более того у главы Украины вообще создается ощущение, что весь мир ему должен.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как посол Украины в Британии раскритиковал слова Зеленского.