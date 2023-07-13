ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

В Минобороны рассказали об успехах российской армии за сутки в зоне спецоперации на Украине.

Вооруженные силы РФ нанесли ночью высокоточный удар оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боеприпасов боевиков киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнил он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские нацисты предприняли несколько попыток десантироваться в районе Антоновского моста в Херсонской области, однако были разбиты российскими силами.