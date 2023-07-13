«Расстояние большое»: могут ли турецкие землетрясения ударить по южным регионам РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; Ruptly; 5-tv.ru

Как сейсмические толчки будут доходить до российских регионов?

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил, что в столице Турции существует риск возникновения цунами, вероятность которого высока в случае мощного землетрясения.

5-tv.ru решил поинтересоваться у сейсмолога Рубена Татевосяна о том, может ли такое случится еще на каких-либо территориях, кроме Турции? И есть ли вероятность, что это коснется российских регионов — Крым, Сочи, Адыгея, Краснодарский край?

По словам эксперта, такие прогнозы не впервой слышать мировому сообществу, так как в феврале произошли страшные сейсмические грозы, унесшие за собой большое количество жертв.

«Этот район, возле Стамбула, он сейсмически активный. Поэтому, можно сказать, что там сильные землетрясения, наверняка, когда-то будут. Это, может быть, как в далеком будущем, так и недалеком. Тем не менее, землетрясения там, наверняка, будут», — комментирует сейсмолог.

Что касается российских регионов, то, если на территории Турции будут сильные подземные бури, то они могут быть ощутимы и в России. Однако говорить о том, что такие сейсмические толчки будут представлять угрозу, нельзя.

«Потому что расстояние довольно большое», — отмечает Татевосян.

Также сейсмолог объяснил, что у южных регионов есть собственная сейсмичность, из-за которой также возникают катаклизмы, поэтому, если очаг расположен в сотни километрах, то он может вызвать ощутимые толчки, но они не будут опасными для российских территорий.

6 февраля этого года Турцию поразили два мощных землетрясения. С разницей в более чем девять часов на юго-востоке страны зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 и 7,6. Десятки тысяч людей погибли и еще больше получили ранения. Подземные толчки и сотни афтершоков ощущались в десяти провинциях страны, а также в Сирии.

Ранее 5-tv.ru писал, что сейсмолог предупредил об угрозе цунами из-за возможного землетрясения в Стамбуле.