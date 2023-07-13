Российский солдат в одиночку отбил атаку заблудившейся группы ВСУ в ДНР

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Мобилизованному россиянину помогло то, что украинские нацисты «плохо прочитали» карту местности.

Боец «Южной» группировки российских сил с позывным «Юган» сумел в одиночку отбить атаку малой группы украинских нацистов под Донецком. Справиться со сложной задачей ему не помешала даже контузия. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Боевики ВСУ планировали напасть на позиции ВС РФ на донецком направлении, но, к счастью для «Югана, перепутали место расположения российских окопов. Защитнику Донбасса это позволило выиграть время.

«Противник малой группой начал бодрое наступление на наши позиции, но, видимо, плохо прочитал карту», — прокомментировал командир подразделения.

Он сообщил, что отличившийся боец, будучи без подкрепления, открыл огонь по врагам. Они, в свою очередь, ранили его ответным огнем, однако российскому солдату удалось переместиться на другое место и атаковать украинских нацистов снова, в результате чего один из боевиков был ранен, а второй предпринял попытку бегства и подорвался на российской мире.

После успешного выполнения боевой задачи «Юган» был госпитализирован. Сейчас он находится под присмотром врачей. Известно, что боец отправился в зону СВО в рамках мобилизации. На протяжении шести месяцев он защищает Отечество вместе со своими земляками из Ханты-Мансийска.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ пресекли попытки ВСУ десантироваться в районе Антоновского моста.