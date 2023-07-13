Товарооборот России и Китая вырос на 40,6% за первое полугодие

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Только за последний месяц КНР ввезла в РФ товаров на 9,551 миллиарда долларов.

За полгода товарооборот между РФ и КНР вырос на 40,6%, составив 114, 547 миллиарда долларов. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая РИА Новости.

Согласно последним данным, в Россию ввезли китайских товаров на сумму 52,284 миллиарда долларов только за шесть месяцев.

«Поставки из России в Китай выросли на 19,4%, составив 62,263 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Также известно, что только за прошлый месяц товарооборот между двумя странами составил 20,831 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,280 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 9,551 миллиарда долларов.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Россия стала седьмым по объему торгового оборота партнером Китая.

К слову, трехдневный визит председателя Китайской Народной республики (КНР) Си Цзиньпина в Москву в марте стал самым обсуждаемым политическим событием в мире. Многие задавались вопросами о том, какое же будущее сулит такое сотрудничество России и Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин подписал закон о присоединении РФ к соглашению об упрощении торговли в АТР.