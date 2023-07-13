В Курской области пресечена деятельность россиян по передаче данных Украине

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Какую информацию граждане сообщали киевскому режиму?

В Курской области пресечена деятельность россиян по передаче данных об объектах Минобороны РФ Украине. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Так, по данным ведомства, граждане передавали киевскому режиму сведения для нанесения ударов в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники российской армии. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу, они дают признательные показания.

Также у них изъяли переданные боевикам специальные технические приспособления и средства связи с инструкциями по выполнению заданий. По факту госизмены возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансгендера из Орловской области задержали за госизмену.