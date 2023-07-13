Новый налог для отправляющихся в отпуск россиян появится на Бали

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Сколько денег придется заплатить за возможность отдохнуть на острове?

На острове Бали решили ввести налог для иностранных туристов уже с 2024 года. Об этом сообщает The Jakarta Post.

По новой информации, сбор составит около десяти долларов, хотя ранее власти озвучивали сумму аж в 100 долларов. По словам губернатора острова Вайна Костера, вся оплата будет осуществляться в электронном виде. Ее можно будет сделать до прибытия на остров Бали, но о том, можно ли будет расплатиться наличными, уже прилетев на остров, никакой информации нет.

«Уплата сбора за иностранных туристов будет производиться только один раз во время их визита на Бали», — уточнил Костер.

До этого стало известно, что на Бали готовы ввести систему квот для иностранных туристов. В мае местные власти заявили, что массовый туризм они больше не приветствуют и, чтобы отдохнуть на райском Бали, иностранцы должны регистрироваться аж за год до запланированного визита.

Больше всего власти Бали боятся того, что к ним станут в конечном итоге приезжать слишком скупые туристы.

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