Дворец на кладбище: как выглядит могила сгоревшей от рака Веры Глаголевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Произведение погребального искусства обошлось семье в районе 10-12 миллионов рублей.

Через несколько лет после смерти народной артистки РФ Веры Глаголевой на ее захоронении появился необычный памятник, пишет издание dni.ru. Несмотря на то, что родные не стали нанимать модных скульпторов, за дело взялась средняя дочь актрисы Мария Нахапетова. Итог получился безупречным.

Наследница придумала установить на могиле матери ажурную беседку со стеклянной крышей, чтобы могила всегда была освещена лучами Солнца. Внутри ограждения — кресло, плед и книга.

В раскрытой книге написаны трогательные строки из произведения отца женщины, писателя Виталия Павловича.

«Счет прожитых лет продолжается в детях.

А дальше во внуках… По воле Творца.

Нить жизни не рвется, вы просто поверьте:

Счет нашим годам не имеет конца», — высечено на памятнике.

Монумент на могиле Глаголевой оказался сложным и дорогим. Место на центральной аллее Троекуровского кладбища стоит около трех миллионов рублей. А рядом с актрисой места хватит еще на четыре захоронения. Таким образом Нахапетова, фактически, создала фамильный склеп.

Согласно профессиональной оценке работников похоронного дела, подобное произведение погребального искусства обошлось семье в районе 10-12 миллионов рублей.

Между собой работники Троекуровского кладбища называют могилу Глаголевой «дворцом». И правда, здесь всегда идеальный порядок и много живых цветов.

Артистка скончалась от рака желудка в 2017 году. Долгое время общественность не знала о недуге звезды, для многих ее смерть стала неожиданностью. Глаголева проходила курсы лечения за границей, но врачи не смогли ей помочь. Последние дни женщина провела в стенах клиники в пригороде Баден-Бадена в Германии. Ей было всего 61 год.

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