Лавров прокомментировал сообщения о предложениях Путина по зерновой сделке

Лавров заявил, что ему неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

Как отмечала турецкая сторона, за время действия соглашения на мировые рынки было доставлено 33 миллиона тонн продовольствия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о якобы новых предложениях президента Владимира Путина по зерновой сделке. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, подводя итоги саммита НАТО в Вильнюсе, рассказал, что провел переговоры сначала с Владимиром Зеленским, а потом с Владимиром Путиным по зерновой инициативе. Первый, по его словам, высказался «за» ее очередное продление, а российский президент поделился некоторыми предложениями, которые сейчас обсуждаются.

«О каких-то новых предложениях мне неизвестно», — прокомментировал Лавров.

По словам главы МИД, речь могла идти о старых договоренностях, а именно — о готовности российской и турецкой сторон обеспечивать нуждающиеся страны зерном, в частности пшеницей.

В грядущий понедельник, 17 июля, истекает очередной срок продления зерновой сделки. В Кремле отметили, что решение Москвы будет объявлено заблаговременно. Вместе с тем Путин допускал возможность выхода из соглашения. Российская сторона неоднократно указывала на невыполнение ее условий, которые являются основаниями для продления инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что генсек ООН направил письмо Путину по вопросу зерновой сделки.