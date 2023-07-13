«Совместное вторжение»: Зеленского предупредили о планах Польши и Литвы

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К чему может привести прямое вмешательство третьих сторон в конфликт на Украине?

Варшава и Вильнюс намерены оккупировать западные земли Украины, однако это может привести к ответным мерам с российской стороны. Об этом этом в рамках интервью заявил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США Дуглас Макгрегор.

«Поляки и литовцы обсуждают совместное вторжение на Западную Украину», — прокомментировал он в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

По словам экс-советника главы Пентагона, у стран — соседок Незалежной есть несколько аргументов, мотивирующих их планы. Во-первых, они хотят создать «буферную зону» на западных территориях страны. Во-вторых, Польша и Литва утверждают, что не боятся Россию, добавил Макгрегор.

Военный эксперт предостерег главу Украины Владимира Зеленского. Он указал на то, что попытка Польши или любой другой прибалтийской страны оккупировать земли Украины приведет к масштабной контратаке Вооруженных сил РФ. Вмешательство третьих стран в конфликт не спасет киевский режим, считает он.

В заключение Макгрегор назвал возможное вмешательство Варшавы «тревожным звоночком» для российской стороны. По его словам, вторжение страны будет расцениваться Москвой как нападение НАТО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе.