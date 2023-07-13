«На всей линии»: как ВС РФ держат контроль от Клещеевки до Курдюмовки
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВС России держат линию от Клещеевки до Курдюмовки
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Тем не менее, ВСУ продолжают закидывать свои силы в топку.
Российские военнослужащие полностью взяли под контроль село Клещеевка в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир подразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире федерального телеканала.
«Получается, у нас ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. Получается, одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке», — сказал Алаудинов.
Также он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают закидывать свои силы в топку, но в конечном итоге все равно «выдохнутся».
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в ЛНР заявили о взятии под контроль ВС РФ части трассы под Купянском.