Певица Ханна рассказала о том, как начинались ее отношения с мужем Пашу

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

В отношениях звездной пары больше положительных моментов, но есть и неприятные нюансы.

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова. — Прим. Ред.) и продюсер Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. Ред.) вместе уже 12 лет. За генерального директора лейбла Black Star артистка вышла замуж в 2015 году. Через три года у них родилась первая дочь Адриана, а в начале 2023 на свет появилась девочка Камилла.

Певица рассказала порталу «Страсти» о том, в чем секрет идеальных отношений и почему важно иметь общие соприкосновения в интересах.

По словам дивы, они, к сожалению, не смогли провести День семьи, любви и верности вместе из-за работы.

«А так мы бы точно устроили свидание! У нас сейчас столько работы, что нам не хватает времени друг на друга. Но мы знаем, что это вопрос времени. Мы оба идем к своим целям. И для нас это важно. Пашу научил меня быть трудоголиком», — рассказала звезда.

Самое романтичное свидание у пары было в День святого Валентина. По словам артистки, они сидели на подоконники с шикарным видом на ночную Москву. Влюбленные разговаривали о будущем.

«Зная, что я не пью алкоголь, Пашу протянул мне бокал шампанского и попросил сделать хотя бы глоток. На дне бокала я увидела обручальное кольцо», — поделилась сокровенным блондинка.

По словам Ханны, идеальных отношений не бывает, так как везде есть нюансы. Но их брак держится на том, что у звезд одни мечты и цели на двоих.

«Мы много общаемся и обсуждаем наши дальнейшие планы», — считает певица.

Ханна рассказала, что она не из тех женщин, которые устраивают истерики своему мужчине. По ее словам, раньше она переживала, что ее супруг слишком много работает.

Однако потом артистка поняла, что это очень важно для мужа. И теперь они вместе много работают.

«Это нереально заряжает», — отметила она.

Однако не все так сладко в рабочих моментах. Иногда Ханна обижается на Пашу за то, что он критикует ее. Это касается не личных, а профессиональных моментов.

«Когда у тебя в семье есть человек, который не просто высказывает свое мнение, а конкретно его либо навязывает, либо конструктивно критикует, это не всегда легко…» — разоткровенничалась артистка.

Ранее певица Ханна в беседе с 5-tv.ru рассказала, как воспитывает дочерей.