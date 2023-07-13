Начальник уголовного розыска Красноярского края заключен под стражу

В Красноярском крае начальника управления уголовного розыска задержали по делу о взятках

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В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взяток.

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю Андрей Иванов заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 45-летний руководитель подразделения полиции получил от предпринимателя 700 тысяч рублей через посредников. Одним из них оказался бывший начальник того же управления МВД.

Взятку чиновник получил за то, чтобы в будущем регулировать конфликты между арендаторами на территории одного из рынков в Красноярке. Свою вину полицейский не признает.

В суде решили, что подозреваемого лучше заключить под стражу, чтобы он не препятствовал производству уголовного дела, пользуясь своей должностью. Одного посредника также заключили под стражу, второму назначили запрет на определенные действия.

В июне в Красноярском крае также задержали главу фонда капитального ремонта. По версии следствия, задержанный чиновник попросил у знакомого бизнесмена 12 миллионов рублей за помощь с победой в конкурсах на проведение строительных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Красноярске сотрудники ФСБ задержали организаторов незаконной миграции.