На МКАДе произошло столкновение грузового автомобиля и дорожного транспорта

Фото, видео: 5-tv.ru

Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

На внешней стороне 57-го километра МКАД произошло столкновение грузового автомобиля со стоящим транспортом дорожных работ.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

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Фото, видео: Telegram / Официальный канал Дептранса / DtOperativno; 5-tv.ru

Прежде авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на внутренней стороне 21-го километра МКАД. Из-за ДТП движение на данном участке дороги также было затруднено.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом.