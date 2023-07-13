На МКАДе произошло столкновение грузового автомобиля и дорожного транспорта
Полина Долгова 985 0
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
Движение осуществляется по двум полосам из пяти.
На внешней стороне 57-го километра МКАД произошло столкновение грузового автомобиля со стоящим транспортом дорожных работ.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.
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Фото, видео: Telegram / Официальный канал Дептранса / DtOperativno; 5-tv.ru
Прежде авария с участием двух грузовых автомобилей произошла на внутренней стороне 21-го километра МКАД. Из-за ДТП движение на данном участке дороги также было затруднено.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места ДТП в Москве, где столкнулись грузовик с автобусом.