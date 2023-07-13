Сейсмолог предупредил об угрозе цунами из-за возможного землетрясения в Стамбуле

Сейсмолог Эйидоган предупредил о возможности мощного землетрясения и цунами в Стамбуле

Фото: www.globallookpress.com / Onur Dogman

Под водой может оказаться до полутора километров территории Стамбула.

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил, что в турецкой столице существует риск цунами в случае мощного землетрясения, ряд районов может затопить. Слова профессора сейсмологии приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, власти уже позаботились о возможных последствиях катастрофы. Во многих районах Стамбула на набережных уже вывешены планы эвакуации в случае цунами. Также он указал, что в 2019 году был предоставлен план с учетом вероятности природных катастроф и устранения их последствий в крупных городах.

В сети опубликована карта из 39 районов города, на каждом побережье отмечена оценка риска цунами и указано, какая часть территории может оказаться под водой.

Эйидоган считает, что в некоторых районах речь идет о том, что под водой может оказаться до полутора километров территории. Море нанесет сильный урон инфраструктуре. По оценкам ученых, в случае цунами у жителей города будет от пяти до 20 минут до прихода волн.

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